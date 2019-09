Dronken klanten zorgen voor problemen ADPW

15 september 2019

14u08 0

De politie stelde de nacht van vrijdag op zaterdag een proces-verbaal op naar aanleiding van een schermutseling met een klant die in een café op de Oude Markt geen drank meer kreeg. En een persoon die in een ander café de portefeuille van een klant had gestolen, kon worden opgepakt. De feiten waren gefilmd door de bewakingscamera van het café. Zaterdagnacht werd een 28-jarige dronken klant woonachtig in Leuven die vervelend deed tegen andere klanten, opgepakt en te slapen gelegd in de politiecel.