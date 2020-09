Dronken fietser slaapt roes uit in de cel JSL

04 september 2020

Donderdagavond werd een vrouw aangereden door een dronken fietser in de voetgangerstunnel onder het station in Leuven. De 56-jarige vrouw uit Kessel-Lo was van haar fiets gestapt om te voet door de tunnel te wandelen toen er een 57-jarige Leuvenaar op de fiets doorgereden kwam. De fietser haakte met zijn stuur in dat van haar en zorgde er zo voor dat ze ten val kwam. Ze werd enkel licht gewond en ging zelf een arts raadplegen. De Leuvense politie kwam ter plaatse en stelde vast dat de man te veel gedronken had om met de fiets te rijden. Hij was zodanig dronken dat de politie hem meenam naar het commissariaat om zijn roes in de cel uit te slapen. Er werd proces-verbaal opgesteld voor een verkeersongeval onder invloed van alcohol.