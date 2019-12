Dronken fietser rijdt voorbijganger aan ADPW

11 december 2019



Een 33-jarige dame uit Leuven raakte dinsdagavond omstreeks 20 uur lichtgewond toen ze in de Naamsestraat op het voetpad werd aangereden door een fietser. Dat gebeurde op het ogenblik dat de vrouw uit een nachtwinkel naar buiten stapte. Ze hield aan de klap hoofdpijn over maar wenste geen medische verzorging. De fietser bleef ongedeerd. Uit een ademtest bleek dat de 28-jarige fietser uit Leuven te veel gedronken had.