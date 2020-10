Dronken fietser rijdt op geparkeerde auto’s JSL

09 oktober 2020

In de nacht van donderdag op vrijdag is een dronken fietser tegen twee geparkeerde auto’s gereden in Kessel-Lo. De 30-jarige man uit Wilsele verloor op de Holsbeeksesteenweg de controle over het stuur. Hij raakte hierbij lichtgewond en een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis en de politie kwam ook ter plaatse. Een ademtest wees uit dat de man op het moment van het ongeval onder invloed van alcohol was en de politie stelde proces-verbaal op.