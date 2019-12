Dronken fietser naar ziekenhuis na aanrijding ADPW

13 december 2019

15u06 0

Een 23-jarige buitenlandse student die zich met de fiets verplaatste kwam donderdag even voor middernacht in de Naamsestraat in het centrum van Leuven in aanrijding met een andere fietser. De twintiger kwam ten val en hield daar een bloedende hoofdwonde aan. Hij werd met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg waar zijn wonde werd gehecht worden. Uit een ademtest bleek dat de fietser onder invloed van alcohol was. De tegenpartij was er na de feiten vandoor gegaan en wordt opgespoord.