Dronken fietser loopt bloedneus op na botsing tegen stilstaand voertuig ADPW

10 januari 2020

Een 25-jarige fietser uit Leuven raakte donderdagavond omstreeks 19 uur licht gewond toen hij in de Kapucijnenvoer op een stilstaand voertuig knalde dat de Bankstraat wilde indraaien. De fietser liep daarbij een bloedneus op. Hij werd verzorgd in een bijgeroepen ziekenwagen, maar weigerde naar het ziekenhuis te worden overgebracht. Zijn fiets was door de klap in twee gebroken. De bestuurder van de fiets legde een positieve ademtest af.