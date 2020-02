Dronken fietser komt ten val JSL

13 februari 2020

12u27 0

In de nacht van woensdag op donderdag kwam een fietser zwaar ten val langs de Kolonel Begaultlaan in Wilsele. De 26-jarige man was in de vroege uren met zijn fiets onderweg van Leuven naar zijn woonplaats in Wilsele toen hij de controle over het stuur verloor en ten val kwam. De hulpdiensten werden verwittigd en hij werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ook ter plaatste en een ademtest wees uit dat er alcohol in het spel was. Er werd proces-verbaal opgesteld voor een verkeersongeval en sturen onder invloed van alcohol.