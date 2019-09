Dronken dief ontmaskerd op spoedafdeling KAR

26 september 2019

Een 28-jarige dief is ontmaskerd toen hij in dronken toestand werd opgenomen op de spoedafdeling van het Heilig Hart-ziekenhuis in Leuven. Tussen zijn spullen vond de verpleging verschillende zaken die gestolen leken te zijn. Zo had de man een Brits paspoort, een laptop, een gsm-toestel, een bril, een bankcheque en verschillende gsm-opladers bij. Deze zaken waren eerder op de dag gestolen bij een diefstal op de trein van Brussel naar Leuven. Het parket van Leuven heeft de twintiger onmiddellijk gedagvaard in toepassing van het snelrecht. De verdachte moet zich in november voor de rechtbank verantwoorden.