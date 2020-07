Dronken chauffeur verraadt zichzelf JSL

02 juli 2020

12u21 4

Woensdagavond werd een bestuurder betrapt op het rijden onder invloed. Een patrouille van de Leuvense politie merkte op hoe de bestuurder van een bestelwagen op de Diestsesteenweg claxonneerde om de aandacht te trekken van een vrouw die op het voetpad wandelde. Omdat er qua verkeerssituatie geen duidelijke aanleiding hiervoor was, ging de politie over tot een verkeerscontrole. Het bleek om een misverstand te gaan waarbij de 46-jarige man uit de buurt dacht dat hij de vrouw kende. De politie merkte een alcoholgeur op en liet de bestuurder een ademtest afnemen. Hieruit bleek dat hij te veel gedronken had om met de auto te rijden en zijn rijbewijs werd ingetrokken.