Dronken chauffeur mist wandelaars nipt en slaapt roes uit in de cel Joris Smets

21 juni 2020

12u54 0 Leuven Een 42-jarige man uit Leuven reed vrijdagavond even voor 21 uur in het centrum van de stad in dronken toestand bijna enkele wandelaars aan. Toen de man in de Naamsestraat zijn parkeerplaats verliet, botste hij met zijn voertuig tegen de muur van een gebouw van de universiteit. Daarna vervolgde hij zijn weg waarbij hij bijna een koppel aanreed. De politie kon de chauffeur aan de kant zetten en hij mocht zijn roes uitslapen in de cel.

Het was de vrouw van het koppel dat bijna aangereden werd die de politie verwittigde. Een patrouille kon het zwalpend voertuig ter hoogte van het Herbert Hooverplein aan kant zetten. De dronken chauffeur werd overgebracht naar het politiecommissariaat waar hij een positieve ademtest aflegde, zijn rijbewijs onmiddellijk voor 14 dagen moest inleveren en zijn roes in de cel kon uitslapen. De man zal het later voor de politierechter mogen gaan uitleggen.

Eerder die avond was in het verkeersvrije deel van de drukke Tiensestraat al een 62-jarige man uit Zaventem gecontroleerd die een bestelwagen bestuurde. De zestiger legde een positieve ademtest af. Hij moest zijn rijbewijs voor 6 uur inleveren en kreeg een proces-verbaal voor rijden onder invloed.