Dronken bromfietser speelt rijbewijs kwijt

27 september 2020

14u27 0

De politie heeft zaterdagnacht een bromfietser betrapt met een glas te veel op betrapt in Leuven centrum. Een patrouille merkte de bromfietser op in de Brouwersstraat. De 27-jarige Leuvenaar werd gecontroleerd omdat hij zwalpend met zijn bromfiets reed en uitweek tot op de rijstrook voor het verkeer in de andere richting. Een ademtest wees uit dat hij te veel gedronken had, waarna hij zijn rijbewijs moest afgeven.