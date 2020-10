Dronken bestuurster rijdt door rood licht JSL

09 oktober 2020

13u08 0

Vrijdagochtend heeft de Leuvense politie een vrouw betrapt op rijden onder invloed. Een ploeg van de interventiedienst merkte op hoe de 43-jarige vrouw uit Lubbeek door het rode verkeerslicht reed op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo. Ze werd gecontroleerd in het kader van deze overtreding en tijdens de controle merkten de inspecteurs op dat er mogelijk alcohol in het spel was. Een ademtest bevestigde dit en de vrouw zag haar rijbewijs ingetrokken.