Dronken bestuurster (64) veroorzaakt kop-staartaanrijding ADPW

25 september 2019

17u38 0

Op de Tervuursesteenweg in Heverlee kwam het dinsdagvoormiddag tot een kop-staartaanrijding. Een 39-jarige man uit Gent stond met zijn auto aan te schuiven in een rij voertuigen aan een rood verkeerslicht op de Tervuursesteenweg. Een 64-jarige vrouw uit Leuven kon niet tijdig stoppen en botste met haar wagen tegen de auto van de Gentenaar. De politie kwam ter plaatse en tijdens het afnemen van de ademtesten bleek dat de vrouw te veel gedronken had om nog te rijden. De politie stelde proces-verbaal op en haar rijbewijs werd ingetrokken.