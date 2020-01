Dronken bestuurders lopen tegen de lamp ADPW

02 januari 2020

14u40 0

De verkeersdienst van de Leuvense politie hield op nieuwjaarsnacht een alcoholactie op de Mechelsesteenweg en later in de nacht op de Naamsestraat. Ze lieten 129 bestuurders blazen waarvan er twee teveel gedronken hadden. Het betroffen allebei bestuurders zonder verblijfplaats in België waardoor ze meteen de boete voorgeschoteld kregen. De ene betaalde de onmiddellijke inning van 1260 euro maar de andere kon niet betalen waardoor zijn voertuig getakeld werd.