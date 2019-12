Dronken bestuurders blazen alarm ADPW

09 december 2019

De verkeersdienst van de Leuvense politie hield in de nacht van zaterdag op zondag een verkeersactie op verschillende locaties in en rond de stad. In het totaal werden er 31 voertuigen en hun bestuurders aan een grondige controle onderworpen. Twee bestuurder bliezen alarm, maar bleken na analyse nog onder de toegestane limiet te zitten. Twee voertuigen voldeden niet aan de vereisten van de technische keuring. Eén bestuurder kreeg een boete voor onvoorzichtig rijgedrag op een kruispunt. Zeventien verkeerd geparkeerde auto’s werden op de bon geslingerd en één fietser reed zonder licht.