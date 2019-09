Dronken bestuurder valt in slaap achter stuur ADPW

15 september 2019

14u37 0

Een 40-jarige man uit Leuven werd zondagochtend omstreeks 4 uur slapend in zijn auto op het kruispunt van de Tiensesteenweg en de Martelarenlaan aangetroffen door een andere automobilist. Omdat eerst gevreesd werd dat de man een medisch probleem had, werd een ziekenwagen verwittigd. De bestuurder bleek echter alleen veel te veel gedronken te hebben. Hij werd overgebracht naar de cel om zijn roes uit te slapen. Zijn voertuig werd getakeld door de sleepdienst. De man was zo dronken dat hij zelfs geen ademtest meer kon afleggen. Er werd een dokter gevorderd om een bloedstaal te nemen.