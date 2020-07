Dronken bestuurder speelt rijbewijs kwijt JSL

27 juli 2020

In de nacht van zaterdag op zondag werd een automobilist onder invloed betrapt in Heverlee. De bestuurder trok de aandacht van een patrouille van de Leuvense Politie toen hij op een busstrook parkeerde. De politie ging over tot een controle van de 35-jarige man uit Oud-Heverlee en hij bleek te veel gedronken te hebben om nog met de auto te rijden. Zijn rijbewijs werd ingehouden.