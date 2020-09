Dronken bestuurder slaapt roes uit in de cel JSL

16 september 2020

Dinsdagnacht even na 2 uur merkte een patrouille op de Wijgmaalsesteenweg een auto op die over de hele breedte van de rijbaan zwalpte. De bestuurder, een vijftiger uit Tremelo, werd aan kant gezet voor controle. De man was duidelijk dronken en legde een positieve ademtest af. Hij werd overgebracht naar de politiecel waar hij zijn roes mocht uitslapen. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.