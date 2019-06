Dronken bestuurder rijdt verschillende voertuigen aan ADPW

17 juni 2019

Op de Holsbeeksesteenweg in Kessel-Lo is maandagochtend in de vroege uurtjes een verkeersongeval gebeurd. Een 48-jarige man uit Lubbeek was bezig om met zijn auto voorbij enkele geparkeerde wagens te rijden toen hij plots een tegenligger zag die hem aan hoge snelheid tegemoet reed. Hij week nog uit maar de tegenligger, een twintiger uit de buurt, kon niet meer tijdig stoppen. Het kwam tot een aanrijding waarbij ook nog verschillende geparkeerde voertuigen geraakt werden. De veertiger werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op. Al snel bleek dat de twintiger te veel gedronken had en zijn rijbewijs werd ingetrokken.