Dronken bestuurder rijdt tegen verkeersbord ADPW

23 september 2019

Een 24-jarige bestuurder uit Leuven die onder invloed van alcohol was, reed zondagnacht even voor 3 uur met zijn auto op het rond punt op het Artoisplein tegen een verkeersbord dat in de rechterberm stond. De chauffeur van de auto en de passagier liepen beiden lichte verwondingen op door het afgaan van hun airbags. De bestuurder legde een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs voor zes uur inleveren. De verzekering van de wagen bleek ook verlopen te zijn. De sleepdienst takelde het voertuig.