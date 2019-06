Dronken bestuurder rijdt tegen geparkeerde wagen ADPW

21 juni 2019

Op de Wilselsesteenweg in Kessel-Lo is donderdagavond een bestuurder onder invloed tegen een geparkeerde wagen gereden. De 41-jarige man uit de buurt was met zijn auto onderweg toen hij te laat een fietser opmerkte die hem tegemoet kwam. Hij kon de fietser nog net ontwijken, maar botste door dit manoeuvre tegen een geparkeerde auto. Beide voertuigen werden hierdoor zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op. Al snel bleek er alcohol in het spel te zijn en zijn rijbewijs werd ingetrokken.