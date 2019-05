Dronken bestuurder rijdt tegen geparkeerd voertuig ADPW

24 mei 2019

In de Karel Van Lotharingenstraat in Leuven is in de nacht van donderdag op vrijdag een man onder invloed tegen een geparkeerd voertuig gereden. De auto was nog maar net vertrokken aan de Vismarkt toen de 37-jarige bestuurder uit Bertem de controle over het stuur verloor en een geparkeerde auto aanreed. Een buurtbewoner werd door de klap gewekt en verwittigde de politie. Al snel bleek dat de bestuurder te veel gedronken had en zijn rijbewijs werd dan ook ingetrokken.