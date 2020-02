Dronken bestuurder rijdt fietsster aan JSL

28 februari 2020

Een 19-jarige fietsster uit Riemst is ten val gekomen bij een verkeersongeval op de Vuurkruisenlaan in Leuven. Toen de fietsster donderdagavond een oversteekplaats aan het Maria Artoisplein overstak, werd zij langs de rechterzijde aangereden door een voertuig dat groen licht had. De politie kwam ter plaatse en het meisje werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder werd aan een ademtest onderworpen en de 55-jarige man uit Bertem bleek te veel gedronken te hebben. Zijn rijbewijs werd ingetrokken.