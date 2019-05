Dronken bestuurder na politieachtervolging aan de kant gezet ADPW

24 mei 2019

14u59 0 Leuven De Leuvense politie kreeg donderdagochtend de melding dat een dronken man met zijn auto wou vertrekken op de Tiensesteenweg. Een ploeg van de politie ging meteen ter plaatse, maar de man was al achter het stuur van zijn auto gekropen en weggereden.

Na een korte zoektocht werd hij opgemerkt terwijl hij de Leuvense ring opreed. Hijzelf merkte de politiewagen niet eens op, zelfs niet toen de politie met zwaailichten en sirene achter hem reed. Hij bleef doorrijden over de Leuvense ring en pas aan het Artoisplein kon de politie naast hem komen rijden om hem nog maar eens duidelijk te maken dat hij moest stoppen. Hoewel hij ondertussen wel leek te beseffen wat er gaande was, reed hij toch weer de ring op in de richting van het station en daarna het centrum in. Pas toen hij in een doodlopende straat reed, kon de politie hem eindelijk controleren. De 51-jarige man uit Tienen legde een ademtest af en testte positief. Zijn rijbewijs werd ingetrokken.