Dronken bestuurder moet nachtje brommen Joris Smets

15 juli 2020

13u33 1

In de nacht van dinsdag op woensdag werd een dronken chauffeur betrapt in Heverlee. Een patrouille van de Leuvense Politie zag een auto zwalpend over de Meerdaalboslaan rijden. De politie hield de bestuurder tegen en al snel bleek dat de 41-jarige man uit Luik veel te veel gedronken had. Zijn rijbewijs werd ingetrokken en hij mocht zijn roes in de cel uitslapen.