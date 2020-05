Dronken bestuurder maakt brokken Kim Aerts

22 mei 2020

16u58 0

Een dronken bestuurder is in de nacht van woensdag op donderdag met zijn auto aangetroffen op de Martelarenlaan in Leuven door een politiepatrouille. De agenten merkte het voertuig op omdat het in het midden van de rijbaan stond met een beschadigd voorwiel. De 55-jarige man uit Kortenberg zat nog achter het stuur. De auto vertoonde nog meer recente schade en kon niet meer verder rijden. Al snel bleek de man ook dronken te zijn. Hij mocht zijn rijbewijs inleveren en in de cel gaan ontnuchteren. Het voertuig werd getakeld en de politie stelde proces-verbaal op.