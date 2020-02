Dronken bestuurder krijgt wielklem Joris Smets

27 februari 2020

Op de Tervuursesteenweg in Bertem werd woensdagavond een voertuig gecontroleerd door de Leuvense politie. De 26-jarige bestuurder trok de aandacht van de politie omdat hij met een ongepaste snelheid reed. Een ademtest wees uit dat hij te veel gedronken had en zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Omdat hij geen verblijfplaats in België heeft, diende hij onmiddellijk een boete van 1.260 euro te betalen. Omdat de bestuurder niet meteen kon betalen, werd er een wielklem op het voertuig geplaatst.