Dronken bestuurder knalt op bouwcontainer JSL

12 juni 2020

Donderdagavond reed een automobilist met een glas te veel op tegen een bouwcontainer in Kessel-Lo. De 35-jarige Leuvenaar merkte in de Leming de bouwcontainer niet op die op straat stond en reed er frontaal tegen. Hij kwam er gelukkig zonder kleerscheuren van af, maar de auto moest getakeld worden. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek al snel dat hij te veel gedronken had en zijn rijbewijs werd ingetrokken. Er werd een proces-verbaal opgesteld voor het verkeersongeval en voor rijden onder invloed.