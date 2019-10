Dronken bestuurder gevat door politiepatrouille ADPW

16 oktober 2019

Een patrouille van de interventiedienst van de Leuvense politie merkte in de nacht van dinsdag op woensdag een 34-jarige man uit Halle op toen hij een verkeersovertreding beging aan de Tiensevest in Leuven. De inspecteurs gingen over tot een controle van het voertuig en al snel bleek dat de man teveel gedronken had. Er werd proces-verbaal opgesteld en zijn rijbewijs werd ingetrokken.