Dronken bestuurder betrapt

19 december 2019

In de Leuvense binnenstad werd woensdagavond een bestuurder met een glas te veel op betrapt. De 45-jarige Leuvenaar beging in de Familie de Bayostraat een verkeersovertreding en werd door een motorrijder van de Leuvense politie gecontroleerd. Al snel bleek dat de man te veel gedronken had om nog te rijden en zijn rijbewijs werd ingetrokken.