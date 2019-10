Dronken bestuurder betrapt door politie ADPW

10 oktober 2019

Een automobilist met een glas te veel op werd woensdagavond betrapt door de Leuvense politie. De politie kreeg een melding van een auto die voor een garagepoort geparkeerd stond en ging ter plaatse. Toen ze bijna aangekomen waren, liet de melder weten dat de auto net vertrokken was en dat de bestuurder onder invloed van alcohol zou zijn. De politiepatrouille kon het voertuig opmerken op het kruispunt van de Blijde Inkomststraat met de Ravenstraat en ging over tot controle van de bestuurder. De 31-jarige man zonder verblijfplaats in België had duidelijk veel te veel gedronken. Hij mocht ontnuchteren in een politiecel en zijn rijbewijs werd ingetrokken.