Dronken bestuurder betrapt achter stuur van bestelwagen ADPW

14 januari 2020

13u26 0

In de Riddersstraat in Leuven liep maandagmiddag een automobilist met een glas te veel op tegen de lamp. Een voorbijganger zag hoe de man in dronken toestand achter het stuur van een bestelwagen kroop en verwittigde de politie. Een ploeg van het fenomeenteam van de Leuvense politie kon het voertuig tegenhouden in de Riddersstraat. De 29-jarige Leuvenaar bleek te veel gedronken te hebben en onder invloed van verdovende middelen te rijden. Omdat hij zodanig onder invloed was, mocht hij ontnuchteren in de cel. De politie stelde proces-verbaal op en het rijbewijs van de man werd ingetrokken.