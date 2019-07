Dronken bestuurder aan de kant gezet nadat wagen over baan zwalpt ADPW

02 juli 2019

Aan de Naamsepoort in Leuven zag een opmerkzame vrouw hoe een dronken man in de nacht van maandag op donderdag achter het stuur van zijn auto kroop. De man had veel moeite om nog maar in zijn auto te stappen en de dame was ongerust. Ze verwittigde meteen de politie en een patrouille kon de man verderop tegenhouden op de Naamsesteenweg in Blanden. De politie had niet veel moeite om het voertuig te herkennen want het reed al slingerend over de Naamsesteenweg. De 41-jarige man uit Grez-Doiceau had duidelijk teveel gedronken en zijn rijbewijs werd ingetrokken