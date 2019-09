Dronken 72-jarige bromfietser verstopt zich achter boom voor politie ADPW

06 september 2019

Een 72-jarige bromfietser met een glas teveel op nam in de nacht van donderdag op vrijdag de vlucht. Een patrouille van de Leuvense politie merkte de 72-jarige man uit Heverlee eerder op de avond al op in het stadscentrum van Leuven toen hij met zijn bromfiets wou vertrekken. De inspecteurs waarschuwden de wankelende man dat hij niet meer mocht rijden omdat hij duidelijk te veel gedronken had. Wat later zag dezelfde patrouille de man echter toch door Heverlee rijden. Ze probeerden hem aan de kant te zetten voor een alcoholcontrole, maar de man nam met zijn bromfiets de vlucht. Zelfs wanneer ze hem via de luidspreker toespraken negeerde hij dit een bleef verder rijden. Uiteindelijk reed de man van de rijbaan af en ging zich achter een boom verstoppen in de omgeving van de studentenwijk Arenberg. De inspecteurs waren hem echter te voet te snel af en hij werd meegenomen. Al snel bleek dat er alcohol in het spel was en zijn rijbewijs werd ingehouden.