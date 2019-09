Dronkaard ‘vergist’ zich van wc en krijgt slaag van vrouwelijke toiletbezoekers KAR

22 september 2019

12u28 24

Een 21-jarige man heeft zaterdagochtend iets voor 6 uur klappen gekregen van enkele vrouwen in café Ambiorix op de Oude Markt in Leuven. De dronken twintiger stapte zogezegd per ongeluk het vrouwentoilet binnen, maar dat werd niet geapprecieerd door de vrouwelijke wc-bezoekers daar. De twintiger kreeg het aan de stok met hen en hij moest enkele klappen incasseren. De man had geen zichtbare verwondingen, maar hij bleef klagen over allerlei pijntjes. Een politiepatrouille zette de man uiteindelijk af op de spoedafdeling van het Heilig Hartziekenhuis.