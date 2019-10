Driekant was 50 jaar geleden één van de eerste homoverenigingen. “Er waren nauwelijks rolmodellen”, zegt Robert Brusten Bart Mertens

22 oktober 2019

09u00 2 Leuven De Leuvense verenging Driekant bestaat 50 jaar. Op zich geen uitzonderlijke mijlpaal maar als één van de eerste verengingen voor homo’s in ons land kende Driekant bij momenten toch een bewogen geschiedenis. “In die tijd moest je het zelf wat forceren want als jonge homo had je nauwelijks rolmodellen met wie je je kon identificeren”, vertelt Robert Brusten.

‘Leuvense Studenten Werkgroep Homofilie’ of kortweg LSWH…Onder die naam ging één van de eerste verenigingen voor homo’s van start in 1969. Ondertussen gaat de organisatie door het leven als Driekant en is er heel wat veranderd in de wereld als we het over holebirechten hebben. Zopas blikten de leden van Driekant terug op hun geschiedenis in het Leuvense stadhuis.

Nu is het anders maar toch niet helemaal vanzelfsprekend Robert Brusten van Driekant

“Driekant is inderdaad één van de oudste homoverenigingen die ons land rijk is”, vertelt Robert Brusten. “We bleven al die jaren inzetten op het onthaal van mensen die zoekend waren en organiseerden inhoudelijke activiteiten en fuiven. Hieruit ontsproten op hun beurt andere organisaties die tot op heden actief zijn zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse Holebifilmfestival en volleybalvereniging Break Out Leuven. We droegen ook ons steentje bij aan de oprichting van de Federatie Werkgroepen Homofilie, intussen beter bekend als çavaria. Als jonge homo had je in die tijd nauwelijks rolmodellen met wie je je kon identificeren. Je moest het zelf wat forceren. Nu is het anders maar toch niet helemaal vanzelfsprekend.”

Unia

Schepen van Gelijke Kansen Lies Corneillie (Groen) bevestigt dat laatste gegeven. “Zelfs na een halve eeuw werking is een vereniging als Driekant nog steeds nodig aangezien rechten nooit blijvend verworven zijn. De meldingen van discriminatie op basis van geaardheid bij Unia liegen er niet om. De stad Leuven heeft sinds twintig jaar een holebi- en transgenderbeleid en dat willen we verder uitbouwen, uiteraard samen met organisaties zoals Driekant en Holebihuis Vlaams-Brabant.”

Activisme was het toenmalige LSWH uiteraard niet vreemd en dat blijft aanwezig bij het huidige Driekant. “Zo namen we deel aan de allereerste homobetoging in Antwerpen op 5 mei 1979”, herinnert Jean-Marie Vandeursen zich. Huidig coördinator Jorian Depaepe onderstreept dat activisme nog steeds een grote rol speelt binnen Driekant. “Elk jaar neemt een delegatie deel aan de Belgian Pride in Brussel. Activisme en engagement is altijd belangrijk geweest binnen onze verenging en vandaag de dag is dat niet anders. We blijven ook inzetten op het onthaal en het verwelkomen van nieuwe mensen en we merken hoe hard dat nog steeds nodig is. Hoewel een coming-out minder moeilijk ligt dan vroeger mag je die drempel toch niet onderschatten.”

Bij Holebihuis Vlaams-Brabant zien ze de Leuvense organisatie Driekant alvast als een belangrijke partner. “Als Vlaams-Brabantse koepel zijn wij erg blij met alle verwezenlijkingen van Driekant doorheen de jaren”, zegt Dimitri Cools, voorzitter van Holebihuis Vlaams-Brabant. “Als één van onze stichtende leden en sterkhouders binnen onze werking is en blijft Driekant een belangrijke partner.” Meer info: info@driekant.be