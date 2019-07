Drie ‘Ropes’ sieren binnenkort Blauwputplein Kim Aerts

28 juli 2019

18u00 1 Leuven Het Blauwputplein in Kessel-Lo krijgt vanaf september drie ‘Ropes’ van Leuvens kunstenaar Ief Spincemaille. Het gaat om drie dikke blauwe touwen van 15 meter lang en 30 centimeter dik waarop men kan zitten en klimmen.

Het Blauwputplein aan de Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo krijgt na de zomervakantie wat meer kleur. Kunstenaar Ief Spincemaille (42) zal er een nieuwe versie van zijn internationaal kunstproject Rope installeren. In plaats van een touw van 65 meter lang, 30 centimeter dik en 250 kilogram komen er drie kortere en lichtere stukken van ieder 15 meter.

Sinds 2017 reist Spincemaille de wereld rond met Rope. Het is te groot gemaakt en heeft daardoor zijn functie verloren. De kunstenaar gaat met het object overal op zoek naar functie en betekenis. Rope vindt gebruikers in alle werelddelen. Dit jaar heeft Rope nog exposities in Marseille, Uruguay, Oekraïne en Hong Kong. Ook op Pukkelpop gingen ze in het verleden al aan de slag met het internationale kunstkoord. Daar werd Rope in een vierkant gelegd van vijftien op vijftien meter en konden festivalgangers het als zitelement gebruiken. De originele versie van de Rope werd vervaardigd door gedetineerden in de ateliers van Leuven-Centraal. Het won recent de Henry van de Velde Awards. Daarnaast reist het de wereld rond met de dansvoorstelling ‘Invited’ van Seppe Bayens, maakt het sinds kort deel uit van de vaste werking van ‘O.K Centre for Contemporary Art’ in het Oostenrijkse Linz en wordt het gebruikt als permanente sociale sculptuur op verschillende pleinen. En na twee jaar rondzwerven, krijgt ook Leuven de touwtjes in handen.

“AGSL en Stad Leuven zullen deze zomer drie korte Ropes adopteren met een lengte van 15 meter. Vanuit hun vaste plaats op het Blauwputplein in Kessel-Lo zal de stad op zoek gaan naar hoe deze Ropes medebewoners kunnen worden van de buurt en van de stad. Bijvoorbeeld als functionele objecten om op te zitten en te spelen maar ook als een instrumenten voor dromen en verbeelding”, zegt cultuurschepen Denise Vandevoort.

“De binnenkant bestaat uit mousse, daarrond wordt met behulp van achttien inkepingen banden gevlochten. Een echt touw zou steviger en zwaarder zijn”, weet bedenker Ief Spincemaille.

Van 19 augustus tot 30 augustus worden de drie nieuwe Ropes gevlochten in Hal 5 in Leuven. Buurtbewoners kunnen zelf mee de touwen komen vlechten en zich zo verdiepen in de ambachtelijk werkwijze. Iedereen vanaf 10 jaar is elke werkdag welkom van 9.30 tot 16.30 uur. Per dag zijn er drie momenten van 2 uur waarop 1 persoon kan deelnemen. Inschrijven kan via de website van de stad Leuven en dat best voor 1 augustus.