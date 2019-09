Drie pv’s voor nachtlawaai tijdens uitgaansnacht ADPW

25 september 2019

De Leuvense politie kreeg verschillende meldingen van nachtlawaai in de nacht van dinsdag op woensdag. Enkele kotfeestjes werden stilgelegd en er werden drie processen-verbaal opgesteld voor nachtlawaai. In de Parijsstraat zorgde een doopritueel van een studentenclub op een dakterras voor heel wat overlast in de buurt. De politie moest tussenbeide komen en stelde proces-verbaal op.