Drie projecten uit Leuven ontvangen provinciale innovatiesubsidie EDLL

11 mei 2020

15u28 0 Leuven De provincie Vlaams-Brabant investeert in totaal 612.646 euro in vijf innovatieve projecten. Drie van de projecten zijn gevestigd in Leuven. Het gaat om Thebasecamp, Comate en Tinkerlist.tv. Zij ontvangen tot 142.630 euro.

Vlaams-Brabant is de kennisregio bij uitstek. De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt dit door met Voka Vlaams-Brabant, KU Leuven en POM Vlaams-Brabant, de partners binnen Smart Hub Vlaams-Brabant, samenwerkingen te initiëren en te ondersteunen met een provinciale innovatiesubsidie.

“Om onze sterktes nog verder te ontwikkelen en nog meer mensen aan het werk te helpen, ondersteunen we innovatie in onze regio”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie. “Dit jaar selecteerden we 5 van de 18 ingediende projecten die samen 612.646 euro subsidies ontvangen. Het zijn vernieuwende projecten met een uitgesproken marktpotentieel gebaseerd op een samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen en andere actoren”. Het gaat om de projecten van Thebasecamp, Pro Natura, Comate, Tinkerlist.tv en BP Precision Airline Services. Drie daarvan zijn gevestigd in het Leuvense.

Allereerst ontvangt Thebasecamp uit Leuven-Tienen-Bonheiden 75.000 euro. Met de subsidie kan het bedrijf aan de slag om hun gezonde ‘ready-to-cook’-maaltijden, gebaseerd op een innovatief drogingsproces, verder te ontwikkelen. Comate uit Leuven ontvangt dan weer 142.630 euro voor de ontwikkeling van een marktklaar waterstofpaneel. One man band, het project onder leiding van Tinkerlist.tv uit Leuven, ontvangt op zijn beurt 133.425 euro. Ze ontwikkelen een softwareplatform waarbij een volwaardige televisieproductie door slechts één persoon kan gemaakt worden.