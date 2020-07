Drie mobiele speelcontainers voor Leuvense kinderen: “Vakantiegevoel in eigen stad compleet maken” Joris Smets

17 juli 2020

16u25 0 Leuven Deze week kwamen drie nieuwe speelcontainers aan in Leuven. Ze zijn mobiel inzetbaar op verschillende locaties in de stad en creëren zo een tijdelijke speelplek. Op De Bruul staat het grootste exemplaar, de twee compactere modellen vind je op het Blauwputplein en in de Speltstraat in Wilsele. Al op de eerste dag van de container waren de kinderen talrijk aanwezig én dolenthousiast.

De voorbije maanden zijn er twee nieuwe speelterreinen geopend: in de wijk Spaanse Kroon en aan Klein Rijsel. De speelterreinen in de Richard Valvekensstraat en de wijk Toverberg kregen nieuwe speeltoestellen. Maar de aanleg van een nieuw speelterrein is een groot werk en dat vraagt tijd. “Om sneller te kunnen inspelen op de vraag naar spelgelegenheid, hebben we drie speelcontainers aangekocht”, zegt schepen van jeugd Dirk Vansina. “Zo kunnen kinderen in afwachting van de realisatie van een volledig nieuwe speeltuin toch fijn buitenspelen in hun buurt. De spelcontainers zijn opgebouwd met duurzame materialen, zoals robiniahout en RVS. Binnenin vind je een grote draaiglijbaan en verschillende klim- en klauterelementen.” De stad plaatste eerder al een grote speelcontainer op het Vredeplein in Kessel-Lo en de formule blijkt zeer succesvol.

Blauwputplein

De eerste van de drie nieuwe speelcontainers staat sinds donderdag op het Blauwputplein in Kessel-Lo en zal daar worden ingezet voor de activiteiten van Leuven Plage. “We willen hiermee het vakantiegevoel in eigen stad compleet maken. Zomerse activiteiten combineren met speelplezier in een container op het strand. Uiteraard blijven daarbij de veiligheidsmaatregelen gelden, zoals op alle andere speelterreinen. Voor kinderen tot 12 jaar zijn er geen afstandsregels, wie ouder is, houdt anderhalve meter afstand of draagt een mondkapje.”

De Bruul

Nummer twee werd opgesteld in park De Bruul. In afwachting van de volledige heraanleg, zijn een aantal versleten speeltoestellen verdwenen. “Het is goed dat we de kinderen uit de buurt toch een alternatief kunnen aanbieden”, zegt schepen van jeugd Dirk Vansina. ‘Kinderen van de buurtwerking Fabota testten deze container ondertussen al uitgebreid uit. Ze leefden zich uit in en rond de grote container: hij is duidelijk getest en goedgekeurd”, weet Vansina.

De derde container kreeg een plaatsje in de buurt van de Speltstraat in Wilsele. Daar is een nieuwe woonwijk en de buurt is vragende partij voor een speelterrein. “Met de speelcontainer komen we snel tegemoet aan hun wens”, aldus de schepen.