Drie keer prijs met PARCUM op Open Monumentendag: “En volgend jaar begint de laatste maar meteen ook grootste restauratiefase van de Parkabdij” Bart Mertens

12 september 2020

19u00 0 Leuven Tijdens Open Monumentendag op 13 september zet PARCUM het religieus erfgoed in de kijker. Zo wordt de Abdij van Park terug tot leven gebracht. Je kan ook virtueel binnenkijken in gebedshuizen van diverse geloofsgemeenschappen. “Ondertussen vordert de restauratie van Abdij van Park overigens aan een hoog tempo”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

Silke Claes, publieksmedewerker van PARCUM: “Abdij van Park is een stukje uniek erfgoed gelegen in het groen. Met een turbulente bouwgeschiedenis en een indrukwekkend restauratieproject is er heel wat te zien en te beleven op het domein. Tijdens een wandeling met QR-codes leert de bezoeker meer over de vijvers, de poorten, en de tiendeschuur aan de hand van filmpjes, oude prenten en gravures.”

Inspiratie voor de wandeling van morgen is overigens de heruitgave van het naslagwerk ‘De norbertijnenAbdij van Park’ van Stefan Van Lani. Speciaal voor Open Monumentendag kreeg dit boek een update. “De update was nodig want deze oase van rust bruist tegenwoordig van de bedrijvigheid”, vertelt Van Lani. “Het boek zoomt in op nieuwe historische inzichten die het resultaat zijn van het bouwhistorisch onderzoek maar gaat ook over alle restauratieprojecten op de site.”

De stallen en Tiendeschuur zullen in het voorjaar 2021 helemaal klaar zijn. De Tiendschuur zal gedeeltelijk gebruikt worden als winkel voor De Wikke Schepen Dirk Vansina (CD&V)

De restauratiewerkzaamheden aan de Abdij van Park gaan ondertussen aan hoog tempo vooruit. “Het Provisorenhuis is nu gerestaureerd”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V). “De stallen en Tiendeschuur zullen in het voorjaar 2021 helemaal klaar zijn. De Tiendschuur zal gedeeltelijk gebruikt worden als winkel voor De Wikke. Een groot deel van de schuur blijft open ruimte die gebruikt kan worden voor tentoonstellingen en overdekte ruimte om groepen te ontvangen. Volgend jaar begint dan de laatste maar meteen ook de grootste restauratiefase van de Parkabdij met de Oostvleugel en de Infirmerie. We mikken op 2025 om de restauratie van alle gebouwen achter de rug te hebben. Hier zullen op termijn de Norbertijnen en studenten van KULeuven gehuisvest worden.”

Filmpjes

Naast de Abdij van Park wil PARCUM bezoekers ook laten kennismaken met het religieus erfgoed. “De diverse samenleving van vandaag is een realiteit die zich weerspiegelt in een veelheid van religies en levensbeschouwingen”, zegt Julie Aerts, adviseur religieus erfgoed bij PARCUM. Om het brede publiek bekend te maken met het religieus erfgoed van deze gemeenschappen maakten PARCUM en KADOC-KU Leuven ook zes filmpjes. Deze filmpjes zijn vanaf zondag 13 september te bekijken op www.hemelsbreed.be.