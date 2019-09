Drie jonge wolven lanceren ‘Het Schuurpaleis’ in ‘t Archief Bart Mertens

25 september 2019

20u30 1 Leuven Het Schuurpaleis…zo wordt het Leuvense café ’t Archief in de Zeelstraat al eens omschreven. Drie jonge wolven willen die bijnaam nu een positieve bijklank geven met een nieuw feestconcept. “Elke donderdag willen we een bijzonder feestje bouwen in ’t Archief. Donderdag gaan we van start en we delen meteen gratis condooms uit”, zegt Tibeau Reynaerts.

Het academiejaar is begonnen en dat zullen de studenten geweten hebben in Leuven. Op tal van plaatsen worden er feestjes georganiseerd om de start van het academiejaar te vieren. Eén van de nieuwe initiatieven is ‘Het Schuurpaleis’ in café ’t Archief in de Zeelstraat. Drie jonge wolven willen die bijnaam van café ’t Archief een leuke invulling geven en wel elke donderdagavond.

Eerste editie

“Het is de bedoeling om elke donderdag een bijzonder feestje te bouwen”, vertelt Tibeau Reynaerts, ook wel gekend als DJ Voltage. “Samen met Jakob Hallaert (B2Photography, nvdr) en Sander Boeckmans (DJ Skylight, nvdr) organiseer ik elke donderdag een feestje in een speciaal thema. Zo zullen we onder meer het nieuwe jaar vele weken te vroeg inzetten met een feestje maar ook andere themafeestjes staan op de agenda in ‘Het Schuurpaleis’. We beginnen er nu donderdag aan met onze allereerste editie en we gaan het hele academiejaar door. De bezoekers zullen telkens kunnen rekenen op leuke gadgets. Om de naam van ons concept meteen waar te maken, gaan we tijdens de eerste editie condooms met een boodschap uitdelen aan de bezoekers.”