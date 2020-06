Drie jaar cel voor ordinaire inbrekers Kim Aerts

10 juni 2020

13u07 0 Leuven Twee mannen zijn veroordeeld tot 36 maanden effectieve gevangenisstraf voor 26 diefstallen met braak in de provincies Vlaams- en Waals-Brabant en Antwerpen. Ze kozen vooral woningen uit in de onmiddellijke nabijheid van de spoorlijn Leuven-Mechelen.

Denis B. en Altin K. pleegden tussen 17 april en 27 mei van vorig jaar 26 diefstallen met braak in particuliere woningen op elf locaties in drie provincies. In Vlaams-Brabant sloegen ze toe in Boortmeerbeek, Haacht, Sint-Genesius-Rode, Beersel, Linkebeek en Zemst. In de provincie Antwerpen lagen de doelwitten in Sint-Katelijne-Waver, Mechelen, Duffel en Kontich. In Waals-Brabant drongen ze een woning binnen in Tubeke.

De mannen gingen aan de haal met cash geld, juwelen, laptops, gsm’s, tablets, fototoestellen, autosleutels, jassen, portefeuilles en handtassen. Bijna altijd drongen ze de huizen binnen in de nachtelijke uren, na het boren van gaatjes. De bewoners waren steevast aanwezig.

Het gros van de feiten werd gesitueerd langs de spoorlijn Leuven-Mechelen. De beklaagden verplaatsen zich met de laatste trein naar stations in de buurt van de woningen. Ze keerden met de eerste trein in de ochtend terug naar hun adres in Haacht. Daar werden ze op 28 mei 2019 bij aankomst aan het station gecontroleerd door een politieploeg. In een rugzak en heuptas werden gestolen goederen en inbrekersmateriaal aangetroffen. Bij een huiszoeking werd de rest van de buit teruggevonden. Denis B. en Altin K., respectievelijk opgesloten in de gevangenis van Hasselt en Leuven, kregen beiden 36 maanden cel.