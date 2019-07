Drie jaar cel voor inbraken en diefstallen KAR

22 juli 2019

17u20 0 Leuven Een 26-jarige Leuvenaar is veroordeeld tot drie jaar cel voor een resem woninginbraken en diefstallen in Leuven vorige zomer.

Buba T. drong vorig jaar op 19 juli en 4 augustus twee woningen binnen in Leuven. Hij ging aan de haal met een laptop, een smartphone, sleutels, Chinees geld en een fiets. Op straat in Leuven beroofde hij op 31 juli en 19 augustus 2018 ook vijf personen. Hij ontvreemdde twee portefeuilles, een rugzak met laptop, een tablet en een horloge. De twintiger werd in 2017 een eerste keer veroordeeld voor diefstal. Hij kreeg toen de gunst van een werkstraf. “Die had weinig of geen effect op zijn gedrag”, stelde de rechter. In het kader van het strafonderzoek naar de nieuwe feiten zat T. enkele maanden in voorlopige hechtenis. Hij hield zich daarna niet aan de voorwaarden en daagde niet op bij de justitie-assistent. Ook op de zitting liet de man verstek gaan. Omdat hij geen vast adres in ons land heeft, vorderde het openbaar ministerie de onmiddellijke aanhouding. De rechtbank ging in op dat verzoek.