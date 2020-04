Drie jaar cel voor handel in cannabis KAR

01 april 2020

15u12 0 Leuven Een 25-jarige Leuvenaar is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van drie jaar voor een handel in cannabis. Hij verkocht ook aan minderjarigen in Leuven.

Joel T.M. zette tussen mei 2015 en maart 2016 in zijn woonplaats een omvangrijke handel in cannabis op. Hij leverde de softdrugs ook aan minderjarigen. Hij verkocht zo’n zeventig gram per week, aan 10 euro per gram.

Het onderzoek startte nadat T.M. in de zomer van 2015 zijn gsm had verloren in een taxi. Bij uitlezing van het toestel trof de politie drugsgerelateerde berichten aan. De beklaagde werd daarbij geïdentificeerd. Verder onderzoek bracht een netwerk aan het licht met diverse drugsgebruikers die zich bij T.M. kwamen bevoorraden. Onder hen bevond zich een grote groep 14-jarigen.

Voor die feiten werd de beklaagde eerder al veroordeeld op 8 januari 2018. Toen kreeg hij van de Leuvense rechter de gunst van uitstel onder probatievoorwaarden. Die heeft hij volgens een verslag van de probatiecommissie niet nageleefd. Zo weigerde hij om de resultaten van recente urinecontroles binnen te brengen. De voorwaardelijke straf werd daardoor effectief. Joel T.M. kreeg ook een geldboete van 12.000 euro.