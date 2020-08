Drie inbraken in Leuven JSL

26 augustus 2020

11u25 0 Leuven De Leuvense politie noteerde dinsdag drie inbraken op haar grondgebied. De inbrekers gingen er onder meer vandoor met een ring en cash geld.

Er werd ingebroken in een appartement op de Tervuursevest in Leuven. Er werden geen braaksporen aangetroffen. Mogelijks werd gebruik gemaakt van valse sleutels. De inboedel werd doorzocht en de daders gingen er onder meer met een ring vandoor.

In de Duinbergenlaan in Heverlee werd ingebroken in een huis. Om binnen te raken sloegen de daders een raam stuk. De omvang van de buit is bij deze inbraak niet bekend.

In de Borstelsstraat in Kessel-Lo werd ten slotte ook ingebroken in een huis. De daders beschadigden een schuifraam en een kelderraam om binnen te geraken. Ze gingen er vandoor met cash geld dat ze uit enkele spaarpotten haalden.