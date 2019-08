Drie gewonden bij vechtpartijen in het uitgaansleven Bart Mertens

25 augustus 2019

13u00 1 Leuven In het Leuvense uitgaansleven is een 40-jarige man vrijdagnacht gewond geraakt bij een incident. De man liep snijwonden op door glasscherven. Ook zaterdagavond vielen er twee gewonden, deze keer bij een schermutseling in een café in de Diestsestraat.

Een 40-jarige man uit Leuven werd vrijdagnacht omstreeks 3 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis, nadat hij op de Oude Markt een snijwonde in het aangezicht had opgelopen bij een schermutseling. De man, die onder invloed van alcohol was en zich de juiste omstandigheden van het voorval niet meer herinnerde, kreeg het in een café aan de stok met enkele onbekenden. Daarbij kwam het tot wat duw- en trekwerk waardoor de Leuvenaar ten val kwam. Daarbij verwondde hij zich aan enkele glasscherven.

Zaterdagavond even voor middernacht werden ook twee veertigers uit Leuven voor verzorging met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. De twee hadden het in een café in de Diestsestraat aan de stok gekregen met andere klanten. Op straat voor het café kregen de twee nog enkele rake klappen en stampen in het gezicht. Een toevallige voorbijganger verwittigde de hulpdiensten. De politie is een onderzoek begonnen naar de omstandigheden van de vechtpartij en stelde een proces-verbaal op voor het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen.