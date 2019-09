Drie GAS-boetes voor lawaaierige studenten ADPW

24 september 2019

10u52 0

De Leuvense politie legde tijdens de eerste echte uitgaansnacht enkele dronken studenten te slapen en moest een aantal keren langsgaan voor klachten van lawaaihinder op straat of ten gevolge van kotfeestjes, tijdens een overigens voor de rest rustige nacht. In drie gevallen bleef het niet bij een waarschuwing, maar kregen de bewoners van het betreffende kot ook een GAS-boete. Dat was het geval voor de studenten van een residentie in het Refugehof die ruim na middernacht nog luid muziek speelden met open ramen, een studente die op kot zit in de Naamsestraat en ondanks aandringen van een kotgenoot weigerde de muziek stiller te zetten en tenslotte een student die in de Drinkwaterstraat ’s nachts om 4 uur luid techno begon te spelen met het raam wijd open.

Eerder op de avond werden studenten van een studentenclub die omstreeks 23 uur een partijtje honkbal speelden in het park Den Bruul, gevraagd hun activiteiten stop te zetten. Bewoners hadden zich bij de politie beklaagd over het enthousiasme en lawaai van de sportieve studenten. Ze besloten dan maar een feestje te bouwen in het uitgaanscentrum.