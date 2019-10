Drie elektrische steps gestolen uit winkel ADPW

01 oktober 2019

Onbekende inbrekers hebben maandagnacht ingebroken in een winkel in de Brusselsestraat waar steps worden verkocht. Een voorbijganger merkte dinsdagochtend dat er een ruit van de zaak stuk was. De eigenaar kwam ter plaatse en stelde vast dat er drie elektrische steps waren verdwenen. De politie opende een onderzoek naar de daders.