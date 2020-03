Drie coronapatiënten extra in UZ Leuven Bart Mertens

25 maart 2020

17u00 8 Leuven In het UZ Leuven worden momenteel 80 coronapatiënten verzorgd. Dat zijn er slechts drie meer in vergelijking met dinsdag. Zestien patiënten verblijven op de afdeling intensieve zorg.

Geen grote stijging in het aantal coronapatiënten in het UZ Leuven woensdag. In vergelijking met dinsdag kwamen er slechts drie patiënten bij wat het totaal op 80 brengt in het Leuvense ziekenhuis. Van die 80 patiënten die besmet zijn met het coronavirus liggen er zestien op de afdeling intensieve zorg. Veertien personen liggen aan een beademingstoestel. Dat zijn er vier meer in vergelijking met dinsdag. Het UZ Leuven deed woensdag ook 191 coronatesten en dat resulteerde in 57 gevallen in een positieve test. In totaal onderzocht het labo van UZ Leuven nu al 8.570 testen waarvan er 1.652 positief waren en 229 een bevestiging waren van positieve testen in een ander labo.

